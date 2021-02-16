Владимирский филиал "Т Плюс" информирует о проведении работ по устранению дефекта на магистральном трубопроводе на улице Луначарского, д. 13.

Владимирский филиал "Т Плюс" информирует о проведении работ по устранению дефекта на магистральном трубопроводе на улице Луначарского, д. 13.В настоящий момент ведутся земляные работы. Для безопасности на время ремонта на данном участке ограничено движение всех видов транспорта.Ремонтные работы будут проводиться с 10:00 до 18:00. Полностью гидравлический режим будет восстановлен к 20:00, сообщили в компании.Напомним, что вчера - от улицы Меделеева до улицы Батурина. Утром 15 февралятам произошло повреждение трубопровода.