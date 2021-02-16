Туризм – одна из важнейших отраслей экономики Москвы. В 2020 году индустрия гостеприимства особенно сильно пострадала от пандемии коронавируса. Несмотря на вынужденные ограничения и финансовые потери, туристическая сфера столицы выдержала удар и начала восстанавливаться.

Туризм – одна из важнейших отраслей экономики Москвы. В 2020 году индустрия гостеприимства особенно сильно пострадала от пандемии коронавируса. Несмотря на вынужденные ограничения и финансовые потери, туристическая сфера столицы выдержала удар и начала восстанавливаться.В 2019 году Москва приняла более 25 миллионов туристов. Это стало абсолютным рекордом. Российская столица стала лауреатом престижной международной туристической премии World Travel Awards.Москва могла побить рекорд в 2020-м, но все планы разрушила пандемия коронавируса. Из-за вынужденных ограничений туристический поток в город сильно уменьшился.По итогам 2020 года Москву посетили 13,6 миллиона туристов. Загрузка гостиниц упала в два раза. Подавляющее большинство туристов – россияне из других регионов. До закрытия границ в первые месяцы 2020 года Москву успели посетить лишь 800 тысяч зарубежных гостей, рассказал на страницах своего личного блога мэр столицы Сергей Собянин.В сложном положении оказались гостиницы. Большинство номеров стояли пустыми, доходы резко упали, но нужно было платить зарплату сотрудникам, рассчитываться за коммунальные услуги, плюс расходы на санитарную безопасность.Гостиничную отрасль поддержала программа временного заселения врачей и медсестер коронавирусных госпиталей. В гостиницы переехали более девяти тысяч медработников.Несмотря на пандемию и сопутствующие ей неудобства, люди по-прежнему стремятся посетить Москву и полюбоваться ее достопримечательностями. Большую роль сыграла программа благоустройства: преображение столичных улиц, парков и набережных привлекает в город миллионы туристов.По словам мэра, в 2020 году доходы от туризма в бюджет столицы составили 77,7 миллиарда рублей. Но даже показатель тяжелого коронавирусного года в 2,5 раза превысил объем доходов от туризма в 2020 году, когда Сергей Собянин только заступил на должность градоначальника.Москва вошла в топ-5 мегаполисов мира по объему внутренних путешествий по данным Euromonitor International. В 2020-м столицу посетили 12,8 миллиона жителей других регионов России. По этому показателю Москва уступила лишь Нью-Йорку, зато оставила позади такие крупные туристические центры, как Берлин, Стамбул и другие мегаполисы, отметил Собянин.Больше всего туристов приехали в столицу из Санкт-Петербурга, Смоленской, Свердловской областей. Средний возраст гостя – 25-44 года. Многие родители хотели познакомить своих детей с достопримечательностями Москвы – город посетили около трех миллионов ребят.Несмотря на отсутствие фестивалей и других массовых мероприятий, туристам было чем развлечь себя в столице. Самым популярным занятием гостей стал шопинг. И куда же без уютных московских улочек, парков и скверов, а также кафе и ресторанов, которые, в отличие от европейских стран, радовали своих посетителей большую часть 2020 года."Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу", – подчеркнул Сергей Собянин.Для поддержки индустрии гостеприимства власти столицы запустили RUSSPASS – удобный цифровой сервис планирования путешествий и покупки билетов. Его партнерами стали гостиницы, музеи, театры и туркомпании. Сервис позволил малому и среднему бизнесу в сфере услуг выйти на федеральный уровень, создать новые рабочие места.Открыть Москву помогает и туристический атлас #Москвастобой. Посетители могут послушать лекции, насладиться виртуальными прогулками по городу. Новые цифровые сервисы позволили привлечь туристов даже в условиях ограничительных мер.Туристическая отрасль работала даже в самые тяжелые дни пандемии. Власти оперативно пресекали слухи об ограничении на движение поездов и авиаперевозки, пропускная система была отменена сразу, как только позволила возможность. В осенние месяцы, несмотря на рост заболеваемости, повторения подобных мер не было.Благодаря этому индустрия гостеприимства сохранила рабочие места и смогла начать восстановление. Результат уже заметен: в новогодние праздники Москву посетили около двух миллионов человек. И это при отсутствии массовых мероприятий, закрытых музеях и ограничениях на работу развлекательных заведений. Московская индустрия гостеприимства смотрит в будущее с оптимизмом.