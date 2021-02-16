По словам представителя регулятора, новый способ стал серьезным вызовом для банков.

Мошенники все чаще пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, и это стало серьезным вызовом, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев."Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка", — отметил он.Поэтому сейчас, по его словам, мошенники используют старый предлог угрозы хищения денег со счета и пытаются вынудить клиента прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка."И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", — добавил представитель ЦБ.При этом Сычев заметил, что мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов из-за того, что уровень финансовой грамотности россиян растет.Однако тактика "стрельбы по площадям" все равно не исчезла, предупредил он. "Тот, кто первоначально отрабатывал схему с использованием методов социнженерии и вывел ее на криминальный рынок, очевидно, свои деньги заработал. Он сбросил эту схему другим участникам криминального рынка, и сейчас ее эксплуатируют довольно большое количество групп. И чем дальше, тем этих схем больше", — подытожил представитель ЦБ.