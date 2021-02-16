Владимирский филиал "Т Плюс" информирует о проведении работ по устранению дефекта на магистральном трубопроводе на улице Луначарского, д. 13.
Владимирский филиал "Т Плюс" информирует о проведении работ по устранению дефекта на магистральном трубопроводе на улице Луначарского, д. 13.
В настоящий момент ведутся земляные работы. Для безопасности на время ремонта на данном участке ограничено движение всех видов транспорта.
Ремонтные работы будут проводиться с 10:00 до 18:00. Полностью гидравлический режим будет восстановлен к 20:00, сообщили в компании.
Напомним, что вчера - от улицы Меделеева до улицы Батурина. Утром 15 февраля
там произошло повреждение трубопровода.