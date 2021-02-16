Один из фигурантов находится под домашним арестом, остальных злоумышленников отпустили под подписку о не выезде и надлежащем поведении.

Следственный комитет Владимирской области возбудил уголовное дело против шести жителей региона за организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне .По версии следствия, с июля 2018 года по февраль 2021 года в Гусь-Хрустальном подозреваемые использовали помещения в зданиях на улицах Калинина и Интернациональной под игровые залы.«Предварительно установлено, что допуск в подпольное заведение имел ограниченный круг проверенных лиц», - сообщает пресс-служба УМВД региона.В залах были размещены персональные компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр.«В ходе обысков в игорном заведении и местах жительства организаторов незаконной деятельности изъяты 250 тысяч рублей, а также 8 компьютеров и 9 терминалов», - сообщает пресс-служба регионального Следкома.Фигуранты задержаны. Один находится под домашним арестом, остальных злоумышленников отпустили под подписку о не выезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.