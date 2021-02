Солист группы Руки Вверх! – многодетный отец. Дочь Сергея Жукова от первого брака уже взрослая и живет за рубежом. Наследники от отношений с вокалисткой Региной Бурд пока еще нуждаются в родительской опеке.

Солист группы "Руки Вверх!" – многодетный отец. Дочь СергеяЖукова от первого брака уже взрослая и живет за рубежом. Наследники от отношенийс вокалисткой Региной Бурд пока еще нуждаются в родительской опеке.Первенцу Сергея Жукова, дочери Александре, уже 19 лет. Снаследницей артист встречается нечасто, так как та проживает в США. Этотребенок появился в браке Сергея Жукова с Еленой Добындо – дочерью бывшеговице-президента "АвтоВАЗа".Семейная жизнь Елены и Сергея не сложилась. В те годы Жукови "Руки Вверх!" были на пике славы. Вокалиста преследовали толпы поклонниц. Добындоповышенного интереса фанаток к мужу не вынесла. Супруга изводила певцаревностью, что привело семью к краху.После развода Елена переехала в Америку. С собой девушкаувезла Александру. На чужбине экс-супруга вокалиста встретила большую любовь,вышла замуж и живет счастливо.Солист группы "Руки Вверх!" поддерживает связь с первенцем.Пару лет назад Александра отдыхала с папой и его новой семьей в Испании. Ранее Сергейи его старшая дочь вместе выступали на сцене в Чикаго, куда певец приезжал сгастролями.Отметим, что Александра очень похожа на своего знаменитогоотца. Девушка унаследовала от родителя любовь к сцене. В школьномвозрасте наследница певца играла в детском театре, позже год работала в LookingglassTheater.В декабре 2007 года участник группы "Руки Вверх!" женился наколлеге по цеху Регине Бурд. Избранница на десять лет младше артиста.Возлюбленная Сергея Жукова была одной из солисток группы "Сливки".В ноябре 2008 года Регина подарила Сергею дочь Нику. Как рассказывалЖуков, у его второй дочери есть все шансы пойти по его стопам. Девочка с малыхлет играет на сцене и поет. Ника серьезно занимается танцами.В 2010 году Сергей Жуков стал папой в третий раз. Увокалиста родился сын Энджел. Несмотря на юный возраст, мальчик уже освоилгитару. В личном микроблоге Сергей хвастался, как его отпрыск исполняеткомпозицию "Let it be" коллектива The Beatles. Также Энджел играет в спектакле “Вождь краснокожих” в Детском музыкальном театре юного актера.Жуков и Бурд создают все условия для творческого развитиянаследников. Супруги помогают детям найти дело жизни. Некоторое время назадНика и Энджел попробовали себя в кино. Дети знаменитостей снялись в ленте "Артек:Большое путешествие". По словам Регины Бурд, ее наследники выкладывались наплощадке на пять с плюсом. Конечно, не все получалось сразу, однако режиссеростался доволен сотрудничеством с отпрысками Жукова.В сентябре 2014-го у и Регины Бурд появилсявторой сын Мирон. Младшего из наследников в семье называют "директорзавода". Ранее певец рассказывал, что это прозвище закрепилось за Мироном, когдатот был еще младенцем. Однажды мальчик попал на осмотр к педиатру, который, услышав его имя и отчество, воскликнул: "Ух ты, с таким именем – настоящийдиректор завода". Мирон растет очень смышленым парнем и уже проявляет склонностьк языкам. Мальчик изучает английский.