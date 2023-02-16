Филипп Киркоров скорбит по другу.

Филипп Киркоров скорбит по другу.В окружении Филиппа Киркорова произошла трагедия. Певец сообщил о смерти своего бывшего директора Геннадия Рыбака. По словам артиста, его друг долгое время боролся с онкологией. "К сожалению, сегодня болезнь взяла верх", – с болью в сердце написал поп-король в популярной соцсети.Киркоров рассказал, что Рыбак помогал в создании его грандиозных шоу – таких, как "Другой", "Я", последнее представление в "Олимпийском". А еще Геннадий организовал сотни концертов Филиппа. Для Киркорова он был не просто менеджером, а членом семьи. "Сердце сжимается в груди", – описал свое состояние раздавленный смертью артист.Киркоров сожалеет, что перед кончиной Рыбака не смог с ним поговорить. По словам певца, он некоторое время не общался с другом из-за неких разногласий. Но, к счастью, мужчины успели помириться. "Царствие тебе небесное! Молю Бога о тебе…", – завершил певец.В комментариях к публикации Филиппа Киркорова свои соболезнования выразили певицы Натали, Ани Лорак, Наташа Королева, Анастасия Стоцкая, Жасмин, журналистка Алена Жигалова, певец Стас Михайлов, диджей Катя Гусева и другие знаменитости.