Еще 70 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 16...

Еще 70 человек за сутки во Владимирской области заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 16 февраля подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:19 случаев во Владимире,15 - в Ковровском,11 - в Гусь-Хрустальном,9 - в Муромском районе,4 - в Александровском,3 - в Суздальском,2 - в Камешковском,2 - в Меленковском,1 - в Собинском,1 - в Киржачском,1 — в Юрьев-Польском районе,1 — в Гороховецком районе,1 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180045 случаев заболевания.