Родственник Аллы Пугачевой бежал на чужбину.

Родственник Аллы Пугачевой бежал на чужбину.31-летний Никита Пресняков сбежал из России после объявления о частичной мобилизации. Сейчас внук Аллы Пугачевой находится в США, где пытается найти себя. В России его знали как актера и музыканта. На чужбине же он решил заняться съемками клипов для других артистов.Сын Кристины Орбакайте даже отказался от своей фамилии и взял псевдоним. Для американцев он Nick Pres – режиссер видеоклипов или, как говорят местные, clipmaker. Очевидно, что в чужой стране Преснякову придется несладко. Как отметил блогер Рустам Солнцев, из-за переезда внук Пугачевой лишился всего, что его окружало раньше.Мол, все члены семьи Аллы Пугачевой разбросаны по миру, и теперь каждому, в том числе Никите, придется быть сильнее. "Все должны работать, стиснуть зубы", – сказал Солнцев. По словам Рустама, настал момент, когда Пресняков должен доказать, что он из себя представляет.Блогер признался, что будет лишь рад за 31-летнего внука Аллы Пугачевой, если у того получится добиться успехов в выбранной карьере. Режиссура видеоклипов – весьма прибыльное дело, особенно в США, подчеркнул Солнцев в беседе с Teleprogramma.pro.