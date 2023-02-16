Наступила кульминация Дней Владимирской области в «верхней» палате российского парламента. Губернатор региона Александр Авдеев и спикер Законодательного собрания Владимир Киселев

Наступила кульминация Дней Владимирской области в «верхней» палате российского парламента. Губернатор региона Александр Авдеев и спикер Законодательного собрания Владимир Киселев провели встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили все основные аспекты развития региона и озвучили проекты, в реализации которых очень нужна федеральная поддержка. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области У нас много достижений, но