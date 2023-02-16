Во Владимире без отопления останутся жители шести домов. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс»...

Во Владимире без отопления останутся жители шести домов.Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях в районе дома № 41-а по ул. Балакирева, сообщает пресс-служба администрации Владимира.В связи с производством ремонтных работ, 17 февраля с 09.00 и планово до 20.00 будет ограничено теплоснабжение домов по следующим адресам: ул. Балакирева, д. 41-а, 43-д, 57-а, ул. Лакина, д. 167-а, 171, 171-бФото пресс-служба администрации Владимира.