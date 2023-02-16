На следующей неделе руководство области предметно обсудит вопрос строительства с министерством здравоохранения страны.

Во Владимире планируют построить второй корпус инфекционного госпиталя. На возведение здания требуется 1,6 млрд рублей.Как рассказал министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, на текущей неделе вопрос реализации проекта обсуждался в Совете Федерации. Владимирские власти также внесли в Минздрав РФ предложение по увеличению расходов на второй корпус ковидария. На следующей неделе руководство области предметно обсудит вопрос строительства с министерством здравоохранения страны.Во втором здании будут уничтожаться медицинские отходы, располагаться лаборатории, подсобные помещения и вспомогательные службы, которые должны присутствовать в инфекционной больнице, чтобы обеспечивать её работу.Напомним, что главное здание ковидария откроется во Владимире ближе к лету. К концу 2022 года готовность больницы достигала 95%.