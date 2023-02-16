Жильцы аварийного дома во Владимире добились расселения только с помощью прокуратуры. Прокуратурой...

Жильцы аварийного дома во Владимире добились расселения только с помощью прокуратуры.Прокуратурой города Владимира установлено, что дом № 5-а по ул. Ноябрьская мкр. Юрьевец.признан аварийным и подлежащим сносу. Еще в 2016 году, износ несущих конструкций здания 1952 года постройки (фундаментов, перекрытий, крыши и кровли) составлял 62 %. Поэтому ситуация несла реальную угрозу безопасности жителей.Позднее из-за аварийного состояния крыши и повышенной влажности внутри квартир - обширные следы плесени. Деревянные элементы полов первого этажа поражены гнилью, водопроводная система вышла из строя. При этом в 8 квартирах были зарегистрированы и продолжали жить 26 собственников и нанимателей жилых помещений, в том числе малолетние дети, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием к администрации города незамедлительно предоставить благоустроенные жилые помещения, а собственникам - их выкупную стоимость. Суд встал на сторону надзорного ведомства, его вступило в законную силу.Пока что компенсация выплачена собственникам двух квартир, с жильцами четырех квартир заключены договоры социального найма и граждане справили новоселье.Фото https://www.pxfuel.com/en