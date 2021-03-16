И это только за 2,5 месяца текущего года.
В 2021 году в полицию Владимирской области поступило более 200 заявлений о мошеннических действиях. Суммы, которые потерпевшие отдали злоумышленникам, варьируются от нескольких до сотен тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
Самым распространенным способом остаётся мошенничество с использованием интернета и мобильных телефонов.
Сотрудники МВД в очередной раз напоминают правила поведения, которые помогут избежать потери своих накоплений.
- не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов;
- не используйте банковские карты, на которых лежат крупные суммы, для оплаты покупок в интернете;
- совершайте покупки на проверенных сайтах и у проверенных продавцов;
- не сообщайте реквизиты банковской карты. Ни одна организация не имеет право требовать ПИН-код или CVC-код;
- проверка информации о блокировке карты или списании денежных средств осуществляется через службу поддержки банка, номер указан на карте.