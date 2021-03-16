По плану в 2021 году в регионе порядка 257 тысяч жителей области должны пройти диспансеризацию.

В связи с улучшением эпидситуации во Владимирской области с 15 марта возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения.По плану в 2021 году в регионе порядка 257 тысяч жителей области должны пройти диспансеризацию и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры. В текущем году в области запланированные объёмы диспансеризации и профосмотров превысят показатели прошлого года.Диспансеризация – это регулярный медицинский осмотр и консультации специалистов, выполнение лабораторных анализов и компьютерной диагностики. Цель проведения диспансеризации и профосмотров – раннее выявление распространённых хронических и онкологических заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и ранней смертности.Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно (за исключением года проведения диспансеризации).Обеспечение граждан диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год – неотъемлемая составляющая реализации национального проекта «Здравоохранение». Пройти их можно в территориальной поликлинике по месту жительства.