Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отреагировал на сообщения о новом мирном плане Украины по Донбассу. По его словам, Москва не получала никаких документов от Киева.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отреагировал на сообщения о "новом мирном плане" Украины по Донбассу. По его словам, Москва не получала никаких документов от Киева.На прошлой неделе глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о доработке стратегии по урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Он рассказал, что документ соответствует нормам международного права и ждет одобрения России.Представитель администрации российского лидера заявил, что не располагает информацией о плане Киева по Донбассу. В разговоре с агентством "Интерфакс" Дмитрий Козак назвал это "очередным мифом", отметив, что никто из участников минского или нормандского форматов не знает о стратегии.Ранее новость о плане Киева прокомментировал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, слова Ермака обращены в первую очередь к жителям Незалежной. При этом Украина ставит в неудобное положение западных партнеров, которые ничего не знают о стратегии по Донбассу.В начале марта президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым членом "нормандской четверки" лично, в том числе и с главой России Владимиром Путиным, для обсуждения ситуации в ДНР и ЛНР. Политик подчеркнул, что откладывать переговоры постоянно не получится.Напомним, отношения Украины и России обострились в 2014 году на фоне боевых действий в Донбассе. Киев обвинил Москву в вооруженной агрессии. Россия в свою очередь заявила, что не является стороной конфликта на Украине и, наоборот, заинтересована в преодолении ею политического кризиса.