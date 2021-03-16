В США скончался актёр Яфет Котто, знаменитый по ролям в кинокартинах Чужой и Бегущий по лезвию. На момент смерти ему был 81 год. О смерти Котто сообщила его жена Тесси Синахон, однако ..

В США скончался актёр Яфет Котто, знаменитый по ролям в кинокартинах "Чужой" и "Бегущий по лезвию". На момент смерти ему был 81 год.О смерти Котто сообщила его жена Тесси Синахон, однако причины его ухода она не указала. Синахон отметила, что смерть артиста стала для всех его близких неожиданностью. У Яфета Котто было много планов, включая съёмки в кино. Также он хотел основать свою религиозную организацию, сообщает телеканал "".