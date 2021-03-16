На конкурс заявлено 96 работ.

В Суздале стартовал фестиваль анимационного кино, в конкурсной программе которого заявлено 96 картин.В Суздале с 17 по 22 марта пройдёт XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино. Программа мероприятия впервые будет доступна зрителям в прямом эфире на онлайн-платформе с 15 по 23 марта.Зарегистрироваться на ресурсе сможет любой желающий из России, стран СНГ и Прибалтики.С 15 марта стартовали спецпоказы и ретроспективы фильмов-победителей прошлых лет, а с 17 марта в эфир выйдут конкурсные работы. В приложении будут доступны все фильмы, за исключением полнометражек.Добавим, что на конкурс заявлено 96 работ, среди которых 27 авторских короткометражных картин, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 15 творческих работ прикладной анимации, а также пять полнометражных мультфильмов.Их будут оценивать две экспертные комиссии. Жюри авторской анимации, в составе которого эстонский режиссёр, художник и сценарист анимационного кино Прийт Тендер, сценарист и продюсер Ирина Марголина, режиссёр Владимир Хотиненко, режиссёры и художники анимационного кино Леонид Шмельков и Елизавета Скворцова. Жюри коммерческой анимации - продюсер и киновед, генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая; писатель, сценарист, продюсер Олег Рой; продюсер, режиссёр анимационного кино Елена Чернова.В фокусе внимания будут и внеконкурсные работы. В этом году гостей и участников ждёт знакомство с эстонской мультипликацией. Зрители увидят фильмы Рейна Раамата и Прийта Пярна, а также коллекцию новой анимации студии Eesti Joonisfilm – фильмов Тендера Прийта, Каспара Янциса, Юло Пиккова и Майта Лааса.