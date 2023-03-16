С приходом весны открылся и дачный сезон. Россияне берут с собой за город питомцев. При этом крайне важно не забывать о мерах безопасности. Ветеринарный врач Кристина Жукова напомнила, что ..

С приходом весны открылся и дачный сезон. Россияне берут с собой за город питомцев.При этом крайне важно не забывать о мерах безопасности. Ветеринарный врач Кристина Жукова напомнила, что животное необходимо обязательно привить от бешенства. Сделать прививку нужно за полтора месяца, отмечает . Кроме того, рекомендуется за три-четыре недели приучить кошку к переноске, совершив пару поездок.