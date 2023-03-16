Вместе со снегом сошел и асфальт – шутят владимирцы. На дорогах появляются большие ямы. Где-то ситуация близка к катастрофической. На улице Чапаева автолюбитель уже потерял колесо. Ситуация

Вместе со снегом сошел и асфальт – шутят владимирцы. На дорогах появляются большие ямы. Где-то ситуация близка к катастрофической. На улице Чапаева автолюбитель уже потерял колесо. Ситуация на дороге обострилась из-за потепления. Снег, который зимой скрывал неровности, растаял, образовались лужи. Это настоящая ловушка для водителей – ямы прячутся под водой. Самое коварное место – возле