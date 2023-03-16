17 марта 2023 года Православная церковь почитает преподобных Герасима Вологодского и Герасима...

17 марта 2023 года Православная церковь почитает преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. Март уже набрал полную силу, всё быстрее катится в лето. Самое время возвращаться домой грачам. Ведь если грач прилетел, то наступила настоящая весна, а о том, какой она будет, судили по поведению этих перелетных птичек. Поэтому на Руси этот день еще называли Герасим Грачевник.Что можно делать в Герасимов день?1. Этот день идеально подходит для генеральной уборки в доме.2. Хорошо бы было накрыть большой стол и собрать за ним всю семью и друзей. Издревле считалось: чем веселее гостям будет на празднике, тем меньше шансов, что наступивший год будет голодным.3. Нужно выбрасывать старую обувку, а вместе и с ней – и злобных духов.Что нельзя делать в Герасимов день?1. Нельзя отправляться за покупками, на шопинг, делать крупные приобретения — покупки будут неудачными.2. Нельзя давать напрасные или невыполнимые обещания — к болезням полости рта, простуде или заболеваниям зубов.3. Нельзя грустить, тосковать, вспоминать неприятности из прошлого — тоска крепко проникнет в душу.4. Не рекомендуется разговаривать с незнакомцами и незнакомками — могут сглазить удачу и благополучие.Народные приметы на 17 марта 2023 годаГрачи играют — день будет тёплый, солнечный, без осадков.Грачи раскричались — перед дождём.Грач сидит на чёрной кочке — будет половодье.Солнечная погода — к урожаю лесных ягод.Грачи прилетели раньше этого дня — к неплодородному году.Грачи прилетели в этот день или позже — год окажется урожайным.Увидеть в этот день грача — к прибыли, финансовому благополучию.Фото pxfuel.com