ПРЯМОЙ ЭФИР: На радио Радио России - Владимир обсуждаем с прокурором вопросы безопасности на...

ПРЯМОЙ ЭФИР: На радио "Радио России - Владимир" обсуждаем с прокурором вопросы безопасности на дорогах.Завтра, в 17 марта в 7 часов 20 минут в программе "Ваше право" на Радио России примет участие начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Владимирской области Артем Карлов.Разговор пойдет об аварийности на дорогах, о пьяных водителях и о том, позволяет ли закон конфискацию транспортных средств у нетрезвых водителей.