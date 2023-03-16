Прокуратура организовала проверку ЧП, которое произошло в селе Ополье.

В Юрьев-Польском районе с крыши детского сада на девочку упала наледь. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокуратура организовала проверку ЧП, которое произошло в селе Ополье. Ребёнок проходил мимо здания вместе с матерью. В этот момент на малышку рухнула наледь.«Нами будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия и работе руководства учреждения. На место выезжала заместитель прокурора района Марина Смирнова. Проверки своевременной очистки территорий и кровель от снега организованы во всех детских садах города и района», - добавили в ведомстве.