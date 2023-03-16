Во Владимире обезвредили агрессивную собаку, которая покусала полицейского. Накануне в дежурную...

Во Владимире обезвредили агрессивную собаку, которая покусала полицейского.Накануне в дежурную часть по Владимиру поступило сообщение, что на одной из улиц бегает агрессивная собака породы алабай. Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудников полиции никто из граждан не пострадал.Наряд патрульно-постовой службы полиции принял меры по сдерживанию животного до приезда бригады по отлову собак. Однако пес напала на сотрудника полиции - он получил травмы лица и рук был доставлен в больницу.Его напарником в соответствии с положениями ФЗ «О полиции» было принято решение применить табельное оружие. Животное было обезврежено, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудник полиции, получивший травмы лица и рук доставлен для оказания помощи в медицинское учреждение.Владелец собаки установлен. Назначена проверка, которая сделает выводы по соблюдению требований к содержанию животного.Фото https://www.pxfuel.com/en/