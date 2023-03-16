Во Владимирской области лабораторно подтверждено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией за...

Во Владимирской области лабораторно подтверждено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.На официальном сайте регионального Управления Роспотребнадзора сообщается, что за прошедшие сутки (16 марта 2023-го года) зафиксировано:20 сл. в городе Владимире;13 сл. в Муромском районе;10 сл. в Гусь-Хрустальном районе;8 сл. в Ковровском районе;6 сл. в Юрьев-Польском районе;5 сл. в Суздальском районе;4 сл. в Кольчугинском районе;4 сл. в Александровском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в городе Радужный,1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Вязниковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 182 191 случаев заболевания.Фото: ГТРК «Владимир»