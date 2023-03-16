Во Владимирской области прокуратура добилась для 13 инвалидов компенсации затрат на коляски и...
Во Владимирской области прокуратура добилась для 13 инвалидов компенсации затрат на коляски и протезы.
Ковровской городской прокуратурой установлено, что Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области 13 местным жителям своевременно не выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидные коляски, медицинские корсеты, ортезы, глазные протезы и так далее.
По результатам проверки прокурором руководителю Отделения Фонда внесено представление. В результате всем обратившимся компенсация выплачена.
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