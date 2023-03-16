В Wildberries сообщили, что по итогу встреч со специалистами компания начала эффективнее выявлять подмену товаров – в том числе в Московской области, где маркетплейс пользуется большой популярностью. Система была протестирована владельцами и сотрудниками пунктов выдачи заказов.

В Wildberries сообщили, что по итогу встреч со специалистами компания начала эффективнее выявлять подмену товаров – в том числе в Московской области, где маркетплейс пользуется большой популярностью. Система была протестирована владельцами и сотрудниками пунктов выдачи заказов."Мы предотвращаем возможные мошеннические действия и временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", — рассказали в компании.Wildberries также усовершенствовала каналы обратной связи, помогающие рассматривать порядка 3 000 обращений пользователей в день. Около 10 000 некорректных штрафов за подмену товаров были отменены.