«АДМ» хочет прекратить их обслуживание.
С понедельника, 19 апреля,может прекратить обслуживание городских маршрутов общественного транспорта. Об этом вечером 16 апреля сообщили в горадминистрации.
В мэрии собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Решено следующее:
- руководству компании предписано обеспечить выполнение обязательств по перевозкам пассажиров на 15 маршрутах;
- в субботу, 17 апреля, не позднее 15:00 перевозчик обязан предоставить отчёт о принятых мерах по стабилизации ситуации на предприятии;
- направить обращения в прокуратуру и другие надзорные органы о попытке «АДМ» нарушить условия договоров и дестабилизировать обстановку;
Добавим, что организация обязана ежедневно выпускать на маршруты по 100 автобусов. О невозможности исполнять свои обязательства перевозчик должен уведомить мэрию не менее чем за два месяца до предполагаемой даты расторжения контракта.
Как заявили чиновники, АО «Владимирпассажиртранс» готово трудоустроить сотрудников ООО «АДМ» с гарантией полного социального пакета и выплаты зарплаты.
Ранее мы сообщали, что за долги у компании банковские счета.