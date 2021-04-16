Один из руководителей Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) признал преимущество России над Западом в разгроме боевиков в Сирии.

Один из руководителей Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) признал преимущество России над Западом в разгроме боевиков в Сирии.Офицер французской разведки Антуан Мариоти издал новую книгу, которая активно обсуждается в социальных сетях. В ней сообщается, что в 2017 году один из руководителей DGSI в беседе с высокопоставленным чиновником высоко оценил роль России в разгроме боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.«Я никогда бы не смог говорить об этом официально, но этого добились русские. Как только Россия включилась в игру, она сразу же навела порядок», — цитирует слова руководителя автор книги.По мнению французской разведки, именно благодаря россиянам, а не американцам или французам, удалось снизить риск терактов во Франции.Известно, что «Исламское государство» было разбито российскими силами, в том числе «ЧВК Вагнера» в 2017 году. Им удалось вернуть большую часть территории страны под контроль Дамаска. Однако Запад всеми силами пытается преуменьшить роль Москвы в борьбе с радикалами, чтобы скрыть свой провал на Ближнем Востоке. Поэтому признание руководителя DGSI стало сенсационным.В России не оставили публикацию без внимания. Сенатор Алексей Пушков отметил, что слова французского разведчика стали еще одним доказательством того, что Штаты лишь имитировали в Сирии борьбу с терроризмом.