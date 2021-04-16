Федеральное агентство новостей подвело итоги премии «Хорошие новости России». Среди лауреатов и наш коллега , корреспондент ГТРК Владимир Александр Сыпченко

Федеральное агентство новостей подвело итоги премии «Хорошие новости России». Среди лауреатов и наш коллега , корреспондент ГТРК "Владимир" Александр СыпченкоЗаявки на участие во всероссийском конкурсе прислали более 100 журналистов из различных регионов России. В апреле читатели и жюри выбирали наиболее понравившиеся материалы в 5 номинациях. Сюжет Александра об Андрее Мыльникове, который в далеком 1990 году предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева победил в номинации «Герои современности». Торжественная церемония вручения наград состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге.