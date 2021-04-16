Россиянам планируют создавать учётную запись на портале Госуслуги при рождении. Это предусмотрено в проекте Цифровой профиль гражданина. В настоящее время регистрация на сайте ..

Россиянам планируют создавать учётную запись на портале "Госуслуги" при рождении. Это предусмотрено в проекте "Цифровой профиль гражданина".В настоящее время регистрация на сайте добровольная, однако учетные записи могут автоматически создаваться при обращении человека в государственные органы. Нововведение позволит создавать ребёнку аккаунт при обращении его опекунов за документами о рождении, сообщает