Нарастающая агрессия Украины уже не удивляет наблюдателей. Но на сей раз дело может принять крайне неожиданный поворот.

Нарастающая агрессия Украины уже не удивляет наблюдателей. Но на сей раз дело может принять крайне неожиданный поворот.Представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик встревожены стягиванием тяжёлой военной техники вооружённых сил Украины к линии фронта. Но вместе с очередным обострением на Донбассе появились и более тревожные слухи об активности войск Незалежной у границ России.На днях в украинских СМИ появилось загадочное видео, на котором неизвестный мужчина в военной форме заявляет о готовности Незалежной нанести первый удар по России, начав тем самым большую войну, в вероятность которой большинство не верили. По его словам, с этим связана экстренная переброска российских подразделений Южного военного округа к границе с Украиной, сообщаетМужчина сообщил, что российские военные выполняют этот манёвр для защиты от захвата территорий вооружёнными силами Украины. Он добавил, что территория между Россией и Украиной является нейтральной и не контролируется ни одной из стран, однако находится со стороны России, неподалёку от Донбасса.Примечательно, что недавно мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о создании добровольческого отряда для войны с Россией. В социальных сетях политик сообщил, что намеревается защищать территорию на восточной границе страны.