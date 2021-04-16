Федеральная налоговая служба России изменила порядок получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Теперь документ можно получить всего за один день. В сообщении на ..

Федеральная налоговая служба России изменила порядок получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Теперь документ можно получить всего за один день.В сообщении на официальном сайте ФНС указано, что встать на налоговый учёт отныне можно через сервис "Подача заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации". ИНН можно будет получить уже на следующий день после подачи заявки, однако при личном посещении налоговой этот срок составит пять дней, сообщает