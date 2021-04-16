С 16 апреля в регионе введены серьёзные ограничения.
Из-за роста числа массовых пожаров во Владимирской области с 16 апреля ввели особый противопожарный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.
На этот период устанавливается запрет на разведение костров, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности, а также проведение пожароопасных работ. Постановление уже подписано главой региона Владимиром Сипягиным.
Местным властям рекомендуется:
− усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность владимирцев;
− обеспечить готовность пунктов временного размещения жителей на случай их эвакуации;
− провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению пожаров;
− увеличить количество добровольных пожарных команд;
− подготовить всю имеющуюся водовозную и землеройную технику;
− провести соответствующую разъяснительную работу с населением гражданами о мерах пожарной безопасности.
Помогать чиновникам будет ГУ МЧС по Владимирской области.
За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.
Информацию о возгораниях можно сообщать по номерам телефоно: 8-800-100-94-00, 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.
Напомним. что 14 апреля в Киржачском районе 300 домовладений, расположенных в деревне Головино. А 15 числа в е Першково сгорело 11 строений.