Большинство зрителей знают Петра Глебова как исполнителя роли Гришки Мелехова в Тихом Доне.

Большинство зрителей знают Петра Глебова как исполнителя роли Гришки Мелехова в "Тихом "Доне".Петр Глебов родился 14 апреля 1915 года в семье дворян.Девичья фамилия матери Марии Александровны – Михалкова, поэт Сергей Михалков приходился ей племянником. Также Глебовы состояли в родстве с графом Василием Орловым-Денисовым, князьями Трубецким и Голицыным.Детство Пети прошло в деревне Назарьево под Звенигородом. Туда семья сбежала в надежде переждать революцию, и эти годы артист впоследствии называл самими счастливыми в жизни. Однако когда мальчику было семь лет, отец скончался от тифа. В итоге Мария Александровна осталась одна с пятью детьми на руках, она с трудом могла их прокормить – порой им даже нечего было носить. Несмотря на то что родственники предлагали эмигрировать, Глебовы остались в Советской России.Окончив семь классов, Петр Глебов поступил вмелиоративно-дорожное училище. Однако он чувствовал, что это не его призвание. Родственники советовали парню идти на театральные курсы. В итоге молодой человек попытался поступить в драматическую студию Станиславского, но не прошел. К счастью, неудача не отразилась на его желании стать актером, и со второй попытки парень-таки попал на обучение к мэтру.В 1941 году Петр Глебов пришел в театр, но началась война. Петр отправился на фронт добровольцем, попал в зенитно-артиллерийский полк, где служил до самой победы.После войны актер вернулся в театр и начал изредка появляться в эпизодических ролях в кино.Он сыграл второстепенных персонажей в картинах "Любимая девушка", "Свинарка и пастух", "Убийство на улице Данте" и новелле из киноальманаха "Родимые пятна" под названием "Я ничего не помню".Большого успеха пришлось ждать долго. Когда Сергей Герасимов пригласил актера на роль Гришки Мелехова в "Тихий Дон", ему было уже было за 40. На пробы артист пришел за компанию с другом Александром Швориным, и режиссер обратил на него внимание из-за звонкого голоса. Правда, Герасимова многое смущало в кандидате: во-первых, конечно, возраст, а во-вторых, у актера не было важной приметы персонажа – горбинки на носу.Точку в этом вопросе поставил сам Михаил Шолохов, который лично отсматривал все кинопробы. Как только он увидел Петра Глебова, то заявил, что другого казака здесь не видит. Позднее актер признавался, что день, когда его утвердили на главную роль в "Тихом Доне", считает своим вторым днем рождения.После работы с Сергеем Герасимовым карьера актера пошла в гору, однако такого успеха, как в "Тихом Доне", он уже не имел. Петр Глебов снялся в таких фильмах, как "Царская невеста", "Емельян Пугачев", "Кочующий фронт".В 1959 году Петр Глебов стал заслуженным артистом РСФСР, а в 1974-м ему присудили народного.Личная жизньПетр Глебов долго оставался холостяком. В его семье было пятеро детей, и в 32 года он один ходил неженатым. Молодого человека это нисколько не беспокоило, а вот его мать очень даже. Мария Александровна мечтала, что сын встретит достойную девушку и создаст с ней семью, но он все тянул.Тогда мать решила взять дело в свои руки. Она присматривалась к каждой молодой особе, которая оказывалась в поле зрения. Всего женщина подобрала семерых кандидаток на руку и сердце сына, но выбор остановила на племяннице своей подруги Марине Левицкой. Девушке было уже около тридцати, и она посещала актерские курсы.Мария Александровна поняла, что нашла ту самую. Мать Петра Глебова тут же пригласила знакомую в гости. Девушке было неловко отказываться, поэтому она все же пришла. Однако как только Марина переступила порог, Петр убежал в театр играть новогодний спектакль.Пенсионерка не собиралась так просто сдаваться, поэтому начала рассказывать девушке всю биографию в подробностях. Говорила долго, несколько часов. За это время Петр Глебов успел вернуться из театра, а время близилось к полуночи, и гостью необходимо было проводить. Актер сразу понял замысел матери и с неохотой вызвался сопроводить Марину до дома, но та отказалась и поехала домой одна.Непокорность и зацепила артиста. Петр Глебов начал ухаживать за девушкой, а через полгода сделал предложение, причем довольно странным образом. Как-то раз Марина была в гостях у Глебовых, засиделась допоздна, и ее оставили ночевать. Посреди ночи ее разбудило прикосновение. Когда она открыла глаза, перед ней на коленях стоял артист и просил выйти замуж. Это было странно, учитывая, что девушка не испытывала к нему сильных чувств. Однако Марина все же согласилась выйти за него, потому что чувствовала: есть между ними нечто особенное.Пара поженилась на следующий же день. Супруги прожили вместе 52 года, у них родились двое дочерей. Поначалу все ютились в комнате в коммунальной квартире вместе с мамой, а после успеха в Петра Глебова в "Тихом Доне" переехали в отдельную квартиру.Члены семьи вспоминают, что актер трогательно и с заботой относился к близким. Глебов никогда не забывал об очередной годовщине свадьбы и, если не мог поздравить жену лично, отправлял телеграмму.Последние годы жизни Петр Глебов страдал от болезни сердца. Его последней киноработой стала картина "Сага древних булгар". Фильм снимали в сырых и холодных помещениях, и артист простыл, у него начался бронхит. В итоге ему даже пришлось отказаться от съемок по состоянию здоровья. Через некоторое время Петра Глебова госпитализировали с инфарктом. Скончался актер дома 14 апреля 2000 года. За три дня до смерти ему исполнилось 85 лет.