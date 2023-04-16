Православные торжственно отмечают Пасху.

Православные торжственно отмечают Пасху.16 апреля вРоссии православная церковь отмечает Светлое Воскресенье Христово. Пасха — этопраздник на границе жизни и смерти. Главный повод для праздника — этовозвращение Иисуса Христа в мир людей.В этот деньверующие пекут куличи и красят яйца. Накануне многие делают оберег —четверговую соль на Пасху.Традиции иприметыВерующим следуетпосетить службу в церкви. Наряд рекомендуется выбрать праздничный, нодостаточно скромный. В церкви на Пасху зажигают огонь на свече и относят егодомой, чтобы позже сохранить освященный воск.Если на улицевидно нуждающегося, верующему следует подать милостыню. Кроме этого, можно угоститьбедного куличом, хлебом или пирогом.Обязательно нужноПасху встречать в хорошем настроении — улыбка и смех должны звучать в каждом домево время обеда.Что нельзя делатьна Пасху в 2023 годуНельзя делатьдомашние дела, для этого выделен другой день — Чистый четверг.Запрещаетсяхвастаться богатством и роскошью, лучше провести этот день скромно, нопразднично.Остатки со столапосле Пасхи отдают животным или птицам.Не стоит навещатьпокойников, а также устраивать поминки — лучше дождаться Пасхи для усопших.На Пасху не принятодарить подарки, лучше всего радостно поздравить братьев и сестер.