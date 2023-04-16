Православные торжственно отмечают Пасху.
Православные торжственно отмечают Пасху.
16 апреля в
России православная церковь отмечает Светлое Воскресенье Христово. Пасха — это
праздник на границе жизни и смерти. Главный повод для праздника — это
возвращение Иисуса Христа в мир людей.
В этот день
верующие пекут куличи и красят яйца. Накануне многие делают оберег —
четверговую соль на Пасху.
Традиции и
приметы
Верующим следует
посетить службу в церкви. Наряд рекомендуется выбрать праздничный, но
достаточно скромный. В церкви на Пасху зажигают огонь на свече и относят его
домой, чтобы позже сохранить освященный воск.
Если на улице
видно нуждающегося, верующему следует подать милостыню. Кроме этого, можно угостить
бедного куличом, хлебом или пирогом.
Обязательно нужно
Пасху встречать в хорошем настроении — улыбка и смех должны звучать в каждом доме
во время обеда.
Что нельзя делать
на Пасху в 2023 году
Нельзя делать
домашние дела, для этого выделен другой день — Чистый четверг.
Запрещается
хвастаться богатством и роскошью, лучше провести этот день скромно, но
празднично.
Остатки со стола
после Пасхи отдают животным или птицам.
Не стоит навещать
покойников, а также устраивать поминки — лучше дождаться Пасхи для усопших.
На Пасху не принято
дарить подарки, лучше всего радостно поздравить братьев и сестер.