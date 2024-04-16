Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Владимира.

Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Владимира. Мужчина соблазнился возможностью дополнительного заработка. Связавшиеся с потерпевшим аферисты убедили его взять кредиты и вложить деньги в «прибыльное дело». В результате гражданин потерял более 3,3 млн рублей.Кроме того, мошенники жестоко обманули жителя Александрова и женщину из Коврова. Под предлогом принятия мер для сохранности сбережений они уговорили потерпевших перевести средства на «безопасные счета». Мужчина лишился 2,9 млн рублей, а дама – свыше 1,6 млн рублей.«Уважаемые граждане! Будьте бдительны и никогда не называйте незнакомцам данные карты, коды и пароли, поступившие в смс-сообщениях», - говорится в сообщении прокуратуры Владимирской области.