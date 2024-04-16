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<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2024-zhiteli-goroda-vladimira-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-fotoproekte-est-v-albome-nashem-fotografiya….html" target="_blank">Жители города Владимира приглашаются к участию в фотопроекте «Есть в альбоме нашем фотография…»</a> - Жители города Владимира приглашаются к участию в фотопроекте «Есть в альбоме нашем фотография…» В...