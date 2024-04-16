Жители города Владимира приглашаются к участию в фотопроекте «Есть в альбоме нашем фотография…»
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Жители города Владимира приглашаются к участию в фотопроекте «Есть в альбоме нашем фотография…»
В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне во Владимире проходит городской социальный фотопроект! В этом году он посвящен Году семьи и носит название «Есть в альбоме нашем фотография…».
В администрации города пояснили, что к участию приглашаются жители города Владимира, у которых сохранились фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Для участия в проекте необходимо отправить несколько портретных фотографий ветерана военного/послевоенного периода (при наличии – с родственниками, с товарищами) и анкету-заявку по форме (в прикреплённом файле).
Материалы направляются в электронном виде на эл. почту: [email protected]
. В теме письма необходимо указать «Участие в фотопроекте-2024».
Срок подачи заявки - не позднее 19 апреля.
На основе присланных материалов будут созданы плакаты для размещения на городских рекламных конструкциях и на фотовыставке в рамках мероприятия «За день до Победы» 8 мая 2024 года.
Подробности проекта по телефону: 45-00-31 (куратор фотопроекта Екатерина Лобанова).
Фото: администрация города Владимира