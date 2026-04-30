Всемирный съезд блондинок, собрались лучшие представительницы, полный стадион. Выходит ведущая-блондинка и говорит:
- Мы собрались здесь, чтобы доказать всему миру, что мы не такие тупые, как о нас думают. Сейчас я вызову наугад любую из вас, и мы им всем покажем.
Вызывает первую попавшуюся блондинку и спрашивает:
- Сколько будет дважды три?
Блондинка морщит лоб, мучительно думает и выдает:
- Восемь.
Ведущая грустно:
- К сожалению неправильно. Но Вы наверно волнуетесь.
Поворачивается к стадиону:
- Дадим ей еще один шанс?
Стадион хором:
- Дайте ей шанс, дайте ей шанс.
Ведущая:
- Ладно, сколько будет четырежды четыре?
Блондинка опять напрягает извилины:
- Двадцать.
Ведущая огорченно:
- Опять неверно. Ну я понимаю, Вы очень н
еще анекдот!