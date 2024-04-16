Речь идет только о собственных животных, бездомных подкармливать не запрещается – объяснил начальник региональной ветинспекции. Александр Григорьев прокомментировал поправки, которые

Речь идет только о собственных животных, бездомных подкармливать не запрещается – объяснил начальник региональной ветинспекции. Александр Григорьев прокомментировал поправки, которые внесли в нормативно-правовую базу в сфере ответственного обращения с животными. Как заявили в правительстве, изменения внесены, чтобы привести документы в соответствие с действующим федеральным законодательством. Среди новшеств – заниматься отловом собак теперь может кто угодно.