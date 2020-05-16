Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалас. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 опубликовал новые цифры по количеству зараженных.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалас. Оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19 опубликовал новые цифры по количеству зараженных.За истекшие сутки выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в России. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране составило 272 043 человека.По-прежнему наибольшее число зараженных фиксируется в столице: за сутки коронавирус в Москве выявлен у 3 505 человек. Тем не менее динамика распространения эпидемии продолжает снижаться – до этого в течение около двух недель в городе фиксировалось около пяти тысяч заболевших ежесуточно.На втором месте по выявленным случаям находится Московская область – 937 новых больных коронавирусом за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировано 525 новых случаев.Новость дополняется.