В день 85-летия столичной подземки студенты Российского университета транспорта (РУТ) рассказали о главных качествах современного московского метрополитеновца. По мнению опрошенных, сотрудники подземки должны быть мобильными, ответственными и смелыми, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

В день 85-летия столичной подземки студенты Российского университета транспорта (РУТ) рассказали о главных качествах современного московского метрополитеновца. По мнению опрошенных, сотрудники подземки должны быть мобильными, ответственными и смелыми, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.Развитие отрасли диктует постоянное общение сотрудников подземки с пассажирами и коллегами, поэтому современные столичные метрополитеновцы должны быть коммуникабельными и трудолюбивыми. В вершине рейтинга необходимых качеств такие ответы заняли верхние строчки, рассказали в пресс-службе РУТ.Кроме того, студенты-транспортники уверены, что современный метрополитеновец должен уметь оперативно принимать решения и быть готовым к ненормированному графику работы. Не менее важны дисциплина и аккуратность, а также пунктуальность, считают учащиеся.Студенты уверены, что для современного метрополитеновца важно и стремление учиться, постигать новые технологии. Да и в целом сотруднику подземки следует быть позитивно настроенным, полагают студенты Российского университета транспорта.Следует отметить, что в вопросах формирования студенческих отрядов вуз сотрудничает со столичной подземкой на протяжении многих лет. В течение пяти лет реализуется проект по работе учащихся на объектах Московского метрополитена, что дает им возможность применить полученные знания на практике. Это огромный вклад в подготоку высококлассных специалистов, уверены студенты.Первая очередь Московского метрополитена от станции "Сокольники" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской" открылась 85 лет назад – 15 мая 1935 года. Сейчас подземка состоит из 14 линий общей протяженностью более 400 километров с 233 станциями.В ближайшие годы vетрополитен продолжит активно развиваться. К 2023 году должны открыться еще 67 километров линий и 27 станций, включая новые участки Большой кольцевой линии.