Жители без комиссии могут обменять мелочь.

С 20 мая по 2 июня во Владимирской области будет проводиться акция «Монетная неделя», как объявила пресс-служба Банка России. В рамках этой акции можно будет обменять мелочь на купюры без ограничений по сумме, а также зачислить монеты на счет без комиссии.В настоящее время в обращении находится более 72 миллиардов монет, что составляет почти 500 монет на каждого жителя страны, что примерно равно 1,5 килограмма или 850 рублей. Большая часть этих монет скапливается в карманах и копилках.