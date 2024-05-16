Об этом рассказали сотрудники государственной телерадиокомпании.

В Гусь-Хрустальном начался ремонт приюта для животных. Об этом рассказали сотрудники государственной телерадиокомпании.Деньги были выделены из региональной казны. Обошлось властям это в девять миллионов рублей. Работами займутся две подрядные организации.Сначала рабочие поднимут пол, зальют новую стяжку и выложат плитку. Планируется, что ремонт подойдёт к концу в октябре этого года.Кстати, на сегодняшний день в приюте обитает около 260 собак и 30 кошек.