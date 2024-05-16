Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Правительства.

Владимирская область передала Белгородской гусеничную пожарную машину. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Правительства.«В церемонии передачи техники приняли участие замгубернатора Александр Максимов и начальник ГУ МЧС по региону Алексей Купин», – сообщается в пресс-релизе.Этот автомобиль на базе легкобронированного многоцелевого транспортёра поможет решать задачи по тушению пожаров в труднопроходимых условиях. Машина поможет спасателям патрулировать территории, тушить лесные пожары и проводить спасательные работы.