Об этом заявил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.
Власти Владимира отремонтируют дорогу от Спасского до Мосино. Об этом заявил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.
Градоначальник осмотрел дорожное полотно сегодня, 16 мая. Вывод очевиден – дорога нуждается в ремонте.
«В связи с этим дал соответствующие поручения коллегам с профильных подразделений по осуществлению работы в данном направлении», – сообщил Дмитрий Наумов.
Сейчас начался процесс подготовки документации. Планируется приступить к ремонту уже в этом году.