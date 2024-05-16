Об этом заявил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Власти Владимира отремонтируют дорогу от Спасского до Мосино. Об этом заявил мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.Градоначальник осмотрел дорожное полотно сегодня, 16 мая. Вывод очевиден – дорога нуждается в ремонте.«В связи с этим дал соответствующие поручения коллегам с профильных подразделений по осуществлению работы в данном направлении», – сообщил Дмитрий Наумов.Сейчас начался процесс подготовки документации. Планируется приступить к ремонту уже в этом году.