Топонимическая комиссия предложила названия новым улицам и проездам в деревне Злобино, которая относится к округу города Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, есть следующие

Топонимическая комиссия предложила названия новым улицам и проездам в деревне Злобино, которая относится к округу города Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, есть следующие предложения: улицы Лесная, Удобная, Полевая, Боровая, Китов луг, Шишкино поле, Рождественский проезд, 1-й Полевой переулок, 2-й Полевой переулок и 3-й Полевой переулок. Обсуждалась также смена названия автобусной остановки «проспект