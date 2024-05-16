Гражданин Узбекистана погиб на рабочем месте из-за того, что владелица организации допустила постороннего к управлению погрузчиком.

Зимой, 15 января 2024 года, произошёл инцидент, повлёкший смерть рабочего. Как сообщает прокуратура Владимирской области, владелица организации неоднократно допускала к погрузочным работам нетрудоустроенного и, соответственно, не прошедшего обучение сына.Сын не учёл погодные условия и сложил груз из досок на край прицепа и выше борта. Это повлекло за собой обрушение пиломатериала на находившегося рядом рабочего. Обвиняемая вину признала, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.