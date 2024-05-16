За что подрядчик должен выплатить Владимирскому колледжу более 2,6 миллионов рублей? Сотрудники...

За что подрядчик должен выплатить Владимирскому колледжу более 2,6 миллионов рублей?Сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.В рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры» между Владимирским колледжем культуры и искусства и ООО «Глобинтек» был заключен контракт на поставку обеспечивающих модулей для оснащения школы креативных индустрий. Стоимость - свыше 16 миллионов рублей.Подрядчик не выполнил свои обязательства, и заказчик отказался от исполнения контракта. В итоге появилась необходимость в заключении новой сделки и потребность в допсредствах из бюджета. Стоимость вновь заключенного контракта превысила 18,7 миллионов рублей.По результатам проверки прокурор направил в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с подрядчика в пользу колледжа ущерб в размере более 2,6 миллионов рублей.Как итог, - требования надзорного органа судом удовлетворены.Фото: Яндекс карты