Житель Судогды отправится в колонию на 8 лет за убийство, кражу и умышленный поджог Вечером 7 июля...

Житель Судогды отправится в колонию на 8 лет за убийство, кражу и умышленный поджогВечером 7 июля 2022 года обвиняемый отдыхал со знакомым на берегу водоема в Судогодском районе. Они подошли к трем незнакомцам с просьбой одолжить 100 рублей.По причине отказа между ними возник конфликт, в ходе чего фигурант 1988 года рождения нанес одному из мужчин удар ножом в грудь. Затем он и его приятель скрылись с места преступления.Отметим, что ранее злоумышленник был неоднократно судим.После случившегося 35-летний потерпевший был госпитализирован в медучреждение, где в тот же день от полученного ранения скончался.Кроме того, в ночь с 5 на 6 июня того же года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый захотел отомстить своему знакомому. Он пришел к магазину машинных масел, который принадлежал последнему. Увидев припаркованный неподалеку автомобиль, фигурант проник в него и похитил из бардачка 12 300 рублей, в дальнейшем потратив их на спиртное.После этого, найдя в подсобном помещении две канистры с бензином и техническим спиртом, мужчина разбил окно магазина и разлил в нем горючие жидкости, затем поджег помещение и скрылся.В результате владельцу причинён ущерб на сумму более полумиллиона рублей.Как итог, - фигурант был задержан и предстал перед судом.«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима.Фото: СУ СК по Владимирской области